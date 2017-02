Papa Francesco: "Egoismo e maldicenze fanno male alla Chiesa"

"La missione dei cristiani nella società è quella di dare sapore alla vita con la fede e l’amore che Cristo ci ha donato, e nello stesso tempo di tenere lontani i germi inquinanti dell’egoismo, dell’invidia, della maldicenza, e così via". Lo ha ricordato Papa Francesco all’Angelus. "Questi germi - ha spiegato - rovinano il tessuto delle nostre comunità, che devono invece risplendere come luoghi di accoglienza, di solidarietà e di riconciliazione". "Per adempiere a questa missione, bisogna - ha scandito il Papa - che noi stessi per primi siamo liberati dalla degenerazione corruttrice degli influssi mondani, contrari a Cristo e al Vangelo; e questa purificazione non finisce mai, va fatta continuamente, va fatta tutti i giorni". "Quanto ha bisogno il mondo della luce del Vangelo che dobbiamo portare con le nostre opere buone", ha poi aggiunto Francesco commentando la pagina evangelica del discorso della Montagna. "Ognuno di noi - ha ricordato Francesco - chiamato ad essere luce e sale nel proprio ambiente di vita quotidiana, perseverando nel compito di rigenerare la realtà umana nello spirito del Vangelo e nella prospettiva del regno di Dio". "Ci sia sempre di aiuto - ha pregato ad alta voce il Pontefice - la protezione di Maria Santissima, prima discepola di Gesù e modello dei credenti che vivono ogni giorno nella storia la loro vocazione e missione". Un Angelus forte quello di Papa Francesco che arriva il giorno dopo i manifesti apparsi a Roma che puntavano il dito proprio contro il Pontefice.