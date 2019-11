Papa Francesco ribadisce ancora: "Costruire ponti"

Papa Francesco continua a predicare sulla bontà di un mondo aperto. Nel corso dell'udienza di oggi, Jorge Mario Bergoglio ha pronunciato ancora un'espressione che gli è cara: "Costruire ponti", ha detto. Il materiale per far sì che i collegamenti con chi professa o no una fede diversa da quella cristiano-cattolica possano essere edificati con pienezza, stando alla visione del pontefice argentino, è "la cultura", che consente a questo processo d'integrazione di muoversi sulle basi della "delicatezza".

L'ex arcivescovo di Buenos Aires ha dunque posto un accento sul multiculturalismo. Ma anche il dialogo interreligioso, quello che il Santo Padre persegue con costanza sin dall'inizio del suo pontificato, svolge una funzione essenziale nella società odierna. Poi la pastorale di Bergoglio si è soffermata, come accade con continuità, sulle periferie economico-esistenziali del pianeta: coloro che le abitano sono sempre al centro dei pensieri e delle parole del vescovo di Roma. Il Papa, come riportato anche dall'Agi, ha chiesto di: "Aprire i cuori alle necessità dei bisognosi, degli indifesi, dei poveri, dei disoccupati, e di chi bussa alla nostra porta in cerca di pane, di un rifugio e del riconoscimento della sua dignità". C'è stato anche spazio per un altro invito, quello finalizzato a tendere la mano nei confronti dell'altro.