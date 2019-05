Papa Francesco: "Il Vaticano? Non sia più una monarchia assoluta"

Nella dottrina "sono un conservatore ". Dopo questa premessa Papa Bergoglio si mostra di nuovo un pontefice rivoluzionario. Nel corso di un'intervista alla giornalista messicana Valentina Alazraki per Televisa pubblicata sull'Osservatore Romano, annuncia di voler cambiare la forma di governo della Chiesa.

"Lo Stato della Città del Vaticano come forma di governo, la Curia, quello che è, è l'ultima corte europea di una monarchia assoluta, l'ultima. Le altre sono ormai monarchie costituzionali. La corte si diluisce e qui ci sono ancora strutture di corte, che sono ciò che deve cadere" , ha spiegato Papa Francesco affermando che una riforma è già in atto. " Per esempio il palazzo di Castel Gandolfo, - ha puntualizzato - che viene da un imperatore romano, restaurato nel Rinascimento, oggi non è più un palazzo pontificio, oggi è un museo. Quindi, il prossimo Papa se vorrà andare a passare l'estate lì, e ne ha diritto, ci sono due palazzi, può andare in uno di questi, è tenuto bene. Però questo è un museo". E poi ha rincarato la dose: "Si cambia... La corte si trasferiva tutta a Castel Gandolfo perchè sono abitudini, costumi antichi che si possono riformare". Questo non vuol dire che il pontefice non possa andare in vacanza, tanto è vero che San Giovanni Paolo II amava sciare e Papa Benedetto è famoso per le sue camminate in montagna "Ma lo schema di corte deve sparire". "E - ha aggiunto - questo lo hanno chiesto tutti i cardinali... la maggior parte, grazie a Dio".