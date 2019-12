Il Papa alla messa di Natale: "Dio arriva gratis"

La Messa della Notte di Natale nella Basilica di san Pietro è iniziata alle 21:30 del 24 dicembre. Come da tradizione, all’inizio della celebrazione, Bergoglio ha scoperto la statua di Gesù bambino e l’ha baciata. "Natale ci ricorda che Dio continua ad amare ogni uomo, anche il peggiore. A me, a te, a ciascuno di noi oggi dice: 'Ti amo e ti amerò sempre, sei prezioso ai miei occhi'", ha detto Bergoglio durante l’omelia.

Nella basilica vaticana, papa Francesco fa la sua omelia davanti a migliaia di fedeli: "Stanotte l'amore di Dio si è mostrato a noi: è Gesù. In Gesù l'Altissimo si è fatto piccolo, per essere amato da noi. In Gesù Dio si è fatto Bambino, per lasciarsi abbracciare da noi. Ma, possiamo ancora chiederci, perché San Paolo chiama la venuta nel mondo di Dio grazia? Per dirci che è completamente gratuita. Mentre qui in terra tutto pare rispondere alla logica del dare per avere, Dio arriva gratis. Il suo amore non è negoziabile: non abbiamo fatto nulla per meritarlo e non potremo mai ricompensarlo".

Nel corso della predica, Bergoglio ricorda che "Dio non ti ama perché pensi giusto e ti comporti bene; ti ama e basta. Il suo amore è incondizionato, non dipende da te. Puoi avere idee sbagliate, puoi averne combinate di tutti i colori, ma il Signore non rinuncia a volerti bene". "Quante volte pensiamo che Dio è buono se noi siamo buoni e che ci castiga se siamo cattivi. Non è così. Nei nostri peccati continua ad amarci. Il suo amore non cambia, non è permaloso; è fedele, è paziente. Ecco il dono che troviamo a Natale", conclude il Pontefice.

Ma prima di iniziare la Santa Messa, il Papa ha pubblicato su Twitter un messaggio di Natale: "Vi auguro che fare il presepe sia l’occasione per invitare Gesù nella vita: perché se Lui la abita, la vita rinasce ed è davvero Natale".