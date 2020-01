Il Papa si è scusato per aver schiaffeggiato la mano di una fedele

Durante l'Angelus in piazza San Pietro, Papa Francesco si è scusato per l'episodio che lo ha visto protagonista nella sera del 31 dicembre quando il Pontefice, al termine della celebrazione del Te Deum, ha perso la pazienza con una fedele.

Di fronte a un pubblico delle grandi occasioni e sottolineando l'importanza della “ pazienza dell'amore ”, il Papa ha recitato il mea culpa: “ Gesù non ha tolto il male dal mondo ma lo ha sconfitto alla radice. La sua salvezza non è magica, ma paziente, cioè comporta la pazienza dell'amore, che si fa carico dell'iniquità e le toglie il potere. A volte perdiamo la pazienza. Anche io. E chiedo scusa per il cattivo esempio che ho dato ieri ”.

L'ira del Papa

Per capire a quale episodio fa riferimento il Pontefice bisogna tornare alla sera di Capodanno. Al termine delle tradizionali cerimonie religiose nella basilica vaticana il Papa è andato nell'antistante piazza San Piero per ammirare il presepe donato dal Trentino. Bergoglio, come di consueto nelle sue apparizioni pubbliche, si è avvicinato ai tanti fedeli presenti per salutarli.

Mentre il Santo Padre si allontanava, una donna lo ha afferrato per un braccio in maniera decisa costringendolo a tornare indietro, forse per salutarlo, forse solo per toccarlo. In ogni caso, probabilmente per la troppa veemenza, il gesto violento ha scatenato le ire del Papa, il quale ha reagito colpendo la mano della fedele con uno schiaffo per staccarsi dalla presa. L'espressione irritata di Francesco ha subito fatto il giro del web, così come virale è immediatamente diventato il video dell'accaduto.

La reazione del web

In effetti il filmato che documenta la reazione di Papa Francesco di fronte al comportamento aggressivo della fedele ha letteralmente mandato in tilt i social network, Twitter in primis.

Numerosi utenti si sono soffermati sul problema relativo alla sicurezza, facendo notare come uno strattonamento del genere avvenuto ai danni di qualunque altro capo di Stato “ avrebbe provocato il subitaneo impacchettamento del disturbatore ”.

Altri hanno giustificato Bergoglio: “ Quello che ha fatto il Papa dimostra solo una cosa: che è un uomo. Vorrei vedere la reazione di chi lo critica se fosse strattonato in quel modo ”. E ancora: “ Bergoglio non ha saputo resistere al dolore che gli procurava la donna tirando la mano. L'articolazione dell'arto ere dolorante data l'età del Pontefice e la pazienza ha un limite, anche se si è Papa ”.

Non sono infine mancati i tweet di chi è rimasto colpito in negativo dal gesto del Santo Padre e di chi, invece, ha utilizzato l'arma dell'ironia.