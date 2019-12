Il Papa su Twitter: "Accogliere, proteggere, integrare"

L'anno di Papa Francesco si sta per chiudere così com'è iniziato: con un accento posto sulla pastorale dei migranti. Jorge Mario Bergoglio si prepara al Natale, presentando una serie di riforme che possono modificare la vita pubblica della Chiesa cattolica, ma non rinuncia a predicare sui temi centrali della sua visione del mondo. Sull'account del Santo Padre su Twitter è stata pubblicata infatti la seguente riflessione: "La risposta alla sfida posta dalle migrazioni contemporanee si può riassumere in quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Se li mettiamo in pratica, contribuiamo a costruire la città di Dio e dell'uomo. #InternationalMigrantsDay". Un appello che arriva alla vigilia dell'incontro con i migranti di Lesbo. Quelli che Papa Francesco ha fatto arrivare in Italia grazie alla collaborazione del governo italiano, della Comunità di Sant'Egidio e del cardinale elemosiniere Konrad Krajewski.

La riforma della Costituzione apostolica, i "rescripta" sul processo canonico relativo agli abusi ai danni di minori, il documento della Congregazione per la Dottrina della Fede che è emerso durante la serata di ieri e che era stato commissionato dallo stesso pontefice argentino: stiamo assistendo ad una fase di possibile cambiamento, ma il Papa non dimentica coloro che cercano rifugio sulle noste coste. Tutto, intanto, è pronto per l'accoglienza dei 43 profughi di Lesbo. Domani, come sottolineato pure dall'Adnkronos, è un giorno importante. E in Vaticano hanno optato per una croce presso il Palazzo Apostolico. La cerimonia avrà di sicuro un rilievo mediatico.

Le settimane che abbiamo davanti saranno all'insegna del riformismo. La nuova Costituzione Apostolica dovrebbe essere pubblicata entro la fine del 2019. Alcune delle novità annunciate riguardano nuovi equilibri gerarchici tra i dicasteri. Si racconta di come la Segreteria di Stato possa essere elevata in termini di preminenza. Ieri, com'è noto, era il compleanno dell'ex arcivescovo di Buenos Aires. E forse non è un caso che il vescovo di Roma abbia scelto proprio quella ricorrenza per l'abolizione del segreto pontificio sui processi per abuso. Le magistrature civili potranno richiedere gli atti. Ma anche l'ecologia dovrebbe trovare spazio all'interno delle prossime omelie.

Il Papa sta ragionando sulla introduzione dei "peccati ecologici" nel Catechismo. Il Sinodo panamazzonico ha contribuito alla riflessione interna. Uno dei prossimi annunci potrebbe riguardare questo aspetto catechetico. Ma non è tutto. La Conferenza episcopale tedesca, all'interno di una sorta di "concilio interno" che durerà un biennio, sta cercando di rivoluzionare alcuni orientamenti dottrinali. Ci si aspetta che il Papa, in quanto vertice della Ecclesia, prenda posizione. I migranti, comunque sia, restano una costante della magistero del Santo Padre.