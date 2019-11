Il Papa tuona ancora contro la xenofobia e il nazionalismo

Papa Francesco ha posto ancora un accento sulla pericolosità derivante dalla diffusione della xenofobia e, più in generale, delle ideologie nazionaliste. Si tratta di toni che il Santo Padre ha già usato anche per mezzo di documenti ufficiali. La linea non cambia. Jorge Mario Bergoglio ha scelto ancora queste argomentazioni per un incontro privato, che il vescovo di Roma ha tenuto con alcuni suoi confratelli gesuiti. L'occasione è arrivata grazie ad un'iniziativa di carattere internazionale, cui prenderanno parte i membri della Compagnia di Gesù che hanno avuto modo di ascoltare le parole pronunciate dall'ex arcivescovo di Buenos Aires.

Stando a quanto riportato pure dall'Agi, il pontefice argentino ha sottolineato come stiano dilagando "le espressioni di xenofobia e la ricerca egoistica dell'interesse nazionale". Il pontificato di Jorge Mario Bergoglio è sempre stato chiaro sulla necessità di contrastare questi fenomeni mediante una dialettica aperta. Proprio ieri il Santo Padre ha indicato l'atteggiamento corretto: quello finalizzato a tendere la mano anche a chi non crede o crede in qualcosa di diverso dal cristianesimo cattolico. Niente chiusure, insomma, bensì "ponti" da edificare per raggiungere tutti. Un'espressione che Papa Francesco ha usato anche in questa sua ultima disamina. Ma il Papa ha anche individuato le cause della proliferazione della xenofobia e del nazionalismo.