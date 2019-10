Parla una delle ragazze dei Parioli: "Così sono diventata una baby squillo"

Era il 2013, quando a Roma scoppiò il caso delle baby squillo dei Parioli, due ragazzine minorenni che venivano fatte prostituire per i clienti della zona chic della Capitale. Ora, a distanza di 6 anni, una delle ragazze è tornata in aula, per testimoniare in uno dei processi ancora pendenti, che riguardano quell'indagine.

L'imputato è un imprenditore, accusato di atti sessuali con minore. Uno dei clienti della baby squillo, che all'epoca aveva 15 anni. Nel corso del processo, la ragazzina ha raccontato, secondo quanto riporta Repubblica, i mesi in cui è stata vittima di quegli uomini che l'hanno fatta prostituire.

" All'epoca ero molto più piccola, è passato tanto, tanto tempo, quindi molti ricordi li ho anche cancellati proprio perché comunque non sono ricordi piacevoli ", avrebbe detto la ragazza in aula, quando le è stato chiesto di raccontare le vicende di 6 anni fa. " Nel 2013 ho iniziato a cercare su internet modi per fare soldi - avrebbe rivelato durante la testimonianza- ed è iniziata questa cosa della prostituzione. Mi sembra che ho trovato un annuncio che diceva "se vuoi fare soldi facilmente", una cosa del genere" . Così la 15enne sarebbe entrata in contatto coi due uomini che organizzavano gli incontri a lei e all'amica.