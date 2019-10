Parma, accoltellamento davanti al Sert: gravissimo un liberiano

Sangue questa mattina per le strade di Parma, dove si è verificata una violenta aggressione con accoltellamento dinanzi al Sert (Servizi per le tossicodipendenze) di via dei Mercati, nel quartiere di Golese.

Secondo le poche informazioni rilasciate sino ad ora dagli inquirenti, il fatto è accaduto in tarda mattinata, quando un 40enne di nazionalità albanese ha attaccato un liberiano di 45 anni, assestandogli una coltellata.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, che hanno trasportato d'urgenza l'africano in ospedale. Arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma in condizioni gravissime, il 45enne è tuttora costantemente monitorato in area rossa. Stando alle ultime notizie, non dovrebbe trovarsi in pericolo di vita, per quanto serie siano le sue lesioni.

Ad occuparsi del caso i carabinieri della stazione locale, che hanno esaminato la zona circostante la struttura sanitaria di via dei Mercati in cerca di indizi ed ascoltato le testimonianze.

Ancora ignote le cause della violenta aggressione. Gli uomini dell'Arma stanno ancora indagando per risalire alle esatte dinamiche della vicenda.