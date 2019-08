Parma, aggredisce carabinieri e li manda in ospedale: preso nigeriano

Nuovo episodio di aggressione ai danni dei carabinieri, andato in scena a Parma durante la tarda serata dello scorso sabato.

Impegnati in un'operazione di pattugliamento del territorio, i militari del Norm di Parma hanno deciso di sottoporre a controllo uno straniero incrociato in via San Leonardo, apparso fin da subito particolarmente agitato.

Pur non avendo addosso nulla da nascondere, secondo quanto riportato dalla stampa locale, il 24enne nigeriano ha dato subito in escandescenze, scagliando la propria bici contro la "gazzella" e tentando la fuga di corsa verso via Rosselli.

Gli uomini dell'Arma sono scattati al suo inseguimento ma, una volta raggiunto lo straniero, hanno dovuto fare i conti con la sua forte ed incontrollabile aggressività. L'africano si è infatti scagliato contro di essi come una furia, colpendoli con pugni e calci.

Durante la violenta colluttazione, i militari ed il 24enne sono finiti a terra, ma anche in questa condizione il facinoroso ha continuato a lottare fino a che le manette non sono scattate ai suoi polsi.

Il nigeriano è stato pertanto tratto in arresto con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, mentre i carabinieri feriti sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. Dieci i giorni di prognosi attribuiti ad entrambi da parte del personale medico. Uno di essi ha infatti riportato un trauma contusivo alla spalla destra e ad una mano. Il collega ha invece subìto delle lesioni al ginocchio sinistro, alla spalla ed alla mano.