Parma, straniero evade dai domiciliari e aggredisce agenti

Completamente strafatto a causa di un mix di sostanze stupefacenti e alcolici, ha scatenato il caos nel centro di Parma e poi aggredito con violenza gli agenti intervenuti per riportare la situazione alla normalità.

Protagonista in negativo della vicenda un pregiudicato etiope di 41 anni il quale, nonostante la misura cautelare degli arresti domiciliari impostagli a seguito di una rapina all'Asia & Africa Market, ha deciso bene di uscire ugualmente di casa. È venerdì 27 settembre, piena mattina, ma l'africano è già in preda ai fumi dell'alcol e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Raggiunta via d'Azeglio, il 41enne ha iniziato a molestare pesantemente i passanti, toccandoli con insistenza e gridando in loro direzione. Numerose le segnalazioni effettuate alle forze dell'ordine da parte dei presenti esasperati.

Sul posto gli uomini della questura di Parma, accolti immediatamente con forte ostilità dall'extracomunitario. L'etiope ha iniziato ad insultare e minacciare di morte i poliziotti, per poi rivoltarsi con grande violenza contro di essi quando hanno tentato di scortarlo fino alla volante per il trasporto in questura. Prima gli spintoni, poi calci e pugni contro gli uomini in divisa, che con grande fatica sono riusciti ad avere la meglio su di lui.

Per l'africano è arrivato il fermo, con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale ed evasione dagli arresti domiciliari. In attesa del giudizio direttissimo, è finito dietro le sbarre di una cella di sicurezza.