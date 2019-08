Parma, soldi falsi al kebab: scoppia violenta rissa tra stranieri

Violenta rissa tra stranieri in pieno centro a Parma, a causa di un pagamento effettuato con banconote false.

L'episodio risale alla tarda serata di qualche giorno fa, e si è svolto tra piazza Garibaldi e via Mazzini dinanzi agli occhi di numerosi testimoni. La causa scatenante della violenza, come riportato dalla stampa locale, è il pagamento di un conto con soldi falsi da parte di un gruppetto di tunisini.

Dopo aver mangiato del kebab in un locale della zona, i nordafricani hanno saldato il loro conto consegnando al proprietario di nazionalità pakistana delle banconote chiaramente fasulle. In un primo momento l'uomo, resosi conto della truffa, ha richiamato i clienti magrebini per ottenere il pagamento con soldi veri. Quando questi ultimi gli hanno voltato le spalle per dirigersi tranquillamente verso la piazza, incuranti delle sue rimostranze, la situazione è ben presto degenerata.

Il proprietario del kebab, infatti, ha chiesto l'aiuto di alcuni connazionali per recuperare il credito, ma quando questi hanno raggiunto il gruppetto di tunisini in piazza Garibaldi è scoppiata subito una violenta rissa. Tra calci, pugni, bottigliate e morsi, i due gruppi rivali hanno iniziato a darsele di santa ragione, scatenando il panico tra i presenti.

Grazie alle segnalazioni ricevute, sul posto si sono precipitati gli uomini della questura di Parma, che hanno fermato 4 individui, poi denunciati per rissa. I magrebini, inoltre, hanno ricevuto una segnalazione all'autorità giudiziaria per l'uso di denaro falso.