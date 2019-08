Parma, ubriaco con una catena tenta rapina e aggredisce i poliziotti

Completamente ubriaco ha tentato di rapinare un minimarket con la catena della bicicletta, la stessa con la quale ha poi cercato di colpire i poliziotti intervenuti. Un irregolare di 41 anni proveniente dall'Etiopia è stato arrestato a Parma per tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

Come riportato da ParmaToday, l'etiope, sotto effetto dell'alcol, è entrato intorno alle 13 di ieri dentro un negozio "Asia e Africa Market" della città ducale. Approfittando della distrazione del dipendente ha provato allungare la mano per sottrarre i soldi dalla cassa. Ma il commesso, beccato sul fatto il ladro, lo ha prontamente cacciato fuori. Per nulla rassegnato, il 41enne si è munito di una grossa catena per bicicletta ed è tornato alla carica della cassa. Respinto nuovamente il rapinatore, il negoziante ha deciso che fosse il caso di chiamare le forze dell'ordine.

Arrivati sul posto, gli agenti si sono trovati davanti il 41enne in preda ai fumi dell'alcol che agitava la catena scagliandosi anche contro di loro. Non senza difficoltà riescono a bloccarlo e ammanettarlo per farlo entrare nella volante. Ma una volta dentro l'auto, l'uomo dà sfogo a tutta la sua rabbia calciando e distruggendo interni e portiere. Già con diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio, l'uomo è stato portato in questura e denunciato, oltre alla tentata rapina e resitenza, per immigrazione clandestina e per danneggiamenti.