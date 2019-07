Parti continui, calci e insulti: animali maltrattati nell'allevamento più grande d'Italia

Animali maltrattati nel più grande allevamento intensivo italiano di pecore per la produzione di latte. È quanto ha scoperto un investigatore dell'organizzazione Essere Animali.

L'uomo ha lavorato sotto copertura nell'allevamento e ha documentato con una telecamera nascosta i comportamenti cruenti dei lavoratori nei confronti degli animali (guarda il video). Nell'azienda situata in provincia di Brescia, 5000 ovini, tra pecore, agnelli e montoni, vivono rinchiusi nei capannoni, senza la possibilità di accedere mai al pascolo. Le pecore sono indotte a parti continui così da produrre grandi quantità di latte.

" La prima cosa che mi ha detto il capo è stata: 'mungi bene e veloce ma non troppo perché altrimenti si ammalano e bisogna somministrare loro antibiotici: si spreca tempo e denaro e se il loro livello di produzione non è più economico, non mi servono più a nulla. Devono andare al macello. Io non ho né tempo né soldi da buttare via. Ricordatelo ", ha raccontato l'investigatore.

" Il nostro investigatore ha filmato animali presi a calci, insultati e colpiti con tubi di ferro - hanno dichiarato dall'organizzazione -. Durante gli spostamenti o le fasi di mungitura, alla minima resistenza gli animali vengono maltrattati. In un caso per braccare un montone un operaio lo cavalca per diversi metri " (guarda la gallery).

" A queste violenze si aggiungono poi le conseguenze dell'allevamento intensivo - hanno continuato -. Le pecore sono trattate come se fossero macchine da latte, alimentate con mangimi ad alto rendimento e sottoposte per tutta la vita a 2 mungiture quotidiane, per 8 mesi all'anno. Questa produzione innaturale esige animali giovani e prestanti, per questo sono macellate attorno ai 5-7 anni, mentre potrebbero viverne fino a 12 ".