Passeggero insulta e aggredisce gli altri viaggiatori, aereo inverte la rotta

Era decollato da circa due ore, ma il volo è stato interrotto quasi subito a causa dello stato di agitazione di un passeggero a bordo. È accaduto questa mattina alle 4 (ora italiana), a una aereo della compagnia Air Italy, diretto da New York a Milano Malpensa. Secondo quanto riportato da Il Giorno, l'uomo, poco dopo la partenza, avrebbe iniziato a insultare gli altri viaggiatori e i membri dell'equipaggio, mostrandosi alterato e con un atteggiamento piuttosto aggressivo.

Ad aiutare gli assistenti di volo, sarebbero intervenuti anche due medici e una psicoterapeuta presenti a bordo, ma nemmeno questa operazione si sarebbe rivelata sufficiente a tranquillizzare l'uomo. Da lì la decisione del comandante dell'A330 di invertire la rotta. Allo scalo americano "John Fitzgerald Kennedy", l'uomo è stato prelevato direttamente a bordo del volo dalla polizia della città e dal personale sanitario dell'aeroporto.

La compagni Air Italy ha diffuso un comunicato per informare che il volo IG902 del 19 luglio, in servizio da New York JFK a Milano MXP, con a bordo 300 persone, è dovuto rientrare all'aeroporto di partenza "per sbarcare un passeggero che ha tenuto un comportamento inadatto alla propria permanenza a bordo". Nella nota si legge: "La sicurezza dei nostri passeggeri e dell'equipaggio è sempre la nostra prima priorità. Gestiamo con estrema attenzione situazioni di questo tipo, agendo nel modo più rapido possibile. Sbarcare il passeggero è sempre l'ultima scelta possibile, ma considerate le circostanze, è stata una decisione presa nell'interesse della sicurezza di tutte le persone presenti a bordo del volo. I passeggeri sono stati assititi e l'aereo è ripartito nel minor tempo possibile per Milano Malpensa".