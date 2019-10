Passeggiata nello spazio: per la prima volta è solo per le donne

La prima passeggiata nello spazio di sole donne è iniziata. Christina Koch e Jessica Meir sono uscite dalla Stazione spaziale orbitante per sostituire un elemento delle batterie, andato in avaria la scorsa settimana (guarda il video).

AstroChristina e AstroJessica sono assistite dal comandante dell'equipaggio Luca Parmitano, dell'Agenzia spaziale europea, e dall'americano Andrew Morgan. Le due impegheranno circa cinque ore e mezza per sostituire il regolatore di potenza guasto con un altro di riserva (guarda qui la diretta dallo spazio).

Per la prima volta, due donne si trovano insieme all'esterno della Stazione spaziale internazionale. Koch e Meir stanno così facendo la storia: dopo la sovietica Svetlana Savitskaya, la prima in assoluto nel 1984, solo 15 donne hanno condotto una passeggiata nello spazio, tutte però con un astronauta uomo.

Una prima uscita di due astronaute, Christina Koch e Anne McClain, era stata programmata a marzo, ma la Nasa aveva dovuto annullarla quattro giorni prima a causa delle tute spaziali. Così l'appuntamento era stato spostato al 21 ottobre, ma un guasto al sistema di alimentazione delle batterie dei pannelli solari della stazione orbitale, ha fatto anticipare l'attesissima camminata a oggi.

L'attività extraveicolare (Eva) al femminile è una delle tappe della "maratona spaziale" cominciata da alcuni giorni. Secondo il programma della Nasa, nei prossimi tre mesi ci saranno altre 10 le passeggiate spaziali.

Spacewalkers @Astro_Christina and @Astro_Jessica are outside in the vacuum of space getting their tools ready to replace a failed power controller that collects and distributes solar power to station systems. #AskNASA | https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/Oan4TYIoLB