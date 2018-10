Pasta, burro e... zucchero: la ricetta belga che fa inorridire

"Avez-vous déjà goûté des pâtes à la cassonade?". Cioè: "Avete mai mangiato la pasta con lo zucchero". La (discutibile) ricetta arriva stavolta dal Belgio, dove - racconta il programma En Cuisine sulla tv pubblica Rtbf - "prima non c'era la pasta al ragù" e "i bambini dovevano mangiare dei maccheroncini à la cassonade". Si tratta di un particolare zucchero scuro di barbabietole simile a quello di canna e molto diffuso in Belgio e nel nord della Francia.

In un video pubblicato anche sulla pagina Facebook, il programma spiega anche passo passo "i segreti" di questa pietanza che farà rabbrividire i puristi della pasta "all'italiana". Le telecamere entrano quindi nella cucina di Paulette e Martine. Che pure la definiscono "la ricetta più bestiale del mondo". Eccola quindi: "Cuocete i maccheroncini, scolateli e mettete abbondante burro", scandisce lo speaker, "Poi aggiungete lo zucchero di canna". E giù, due belle cucchiaiate nel piatto di pasta al burro. Ma non basta: tra un boccone e un altro, i tre commensali prendono un bucatino - crudo - e lo usano come cannuccia per raccogliere la salsa in fondo al piatto. "Non abbiate paura di far rumore", si raccomanda una delle cuoche. "Attenzione: questo non è un dessert e non è alta cucina", avvisa ancora lo speaker.

Di certo il video - che su Facebook ha già centinaia di condivisioni - sta creando dibattito anche in Belgio. Tra chi lo apprezza come un piatto che ricorda i nonni e l'infanzia e chi, schifato, preferisce la pasta con i classici sughi italiani che l'hanno resa celebre in tutto il mondo.