Un pastore evangelico all'attacco di Greta Thunberg: "È posseduta"

Greta Thunberg? "È l'immagine più iconica della morte dell'Occidente e viene utilizzata dagli spiriti maligni per prendere il controllo del mondo" . L'invettiva contro la paladina dell'ambientalismo globalista è opera di un pastore evangelico del Colorato, Stati Uniti.

Si chiama Kevin Swanson l'uomo che si è così scagliato contro l'attivista svedese, recentissimamente eletta dalla rivista Time come "Persona dell'anno", nel nome del politically correct. Di diverso, anzi diverisissimo avviso, è padre Swanson, che per la 16enne scandinava ha tutto fuorché parole al miele. L'uomo si è detto esterrefatto e indignato per la decisione del settimanale a stelle e strisce di incoronare Greta come la figura più importante del 2019.

Per il pastore, insomma, Greta Thunberg è posseduta dal demonio. In occasione della sua messa in onda podcast sulle frequenze di Generation Radio – come riportato da Newsweek – padre Swanson è andato all'attacco frontale con le seguenti parole: "Amici, eccolo, questo è il disfacimento del mondo occidentale. Ecco come appare…" .

Dunque, mettendosi a prenderla in giro, Swanson l'ha etichettata come "la professoressa della nuova era". Quindi, ha detto che Greta è "psicologicamente disturbata" e che il volto della teenager "è contorto in una forma orribile, orribile" .

"Ma in ogni caso – ha aggiunto infine l'uomo di chiesa – soffre di questi disturbi psichiatrici e immagino che non sia un segreto, se ne è parlato".

Newsweek scrive che Swanson avrebbe affermato che permettere ai ragazzi di sviluppare cultura e stabilire certi gusti musicali porterà alla distruzione e all'implosione di interi imperi. Ma c'è dell'altro, secondo la rivista americana: "Anche l'idea di donne che assumono ruoli di comando in politica sembra turbare notevolmente Swanson" .