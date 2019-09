Asti, chiude la moglie in balcone e si barrica in casa col figlio di 6 anni

Paura a Nizza Monferrato, nell'Astigiano, dove un macedone di 44 anni si era barricato in casa col figlio di 6 anni minacciando il suicidio con il gas o dandosi fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale con un negoziatore specializzato e squadre operative di supporto da Torino.

La vicenda, dopo 9 ore ad altissima tensione, ha avuto il lieto fine intorno alle 19 quando l’uomo, dopo lunghe trattative, ha fatto uscire il bambino. Subito dopo è uscito lo stesso genitore, stremato, che è stato fatto salire su una macchina dei carabinieri e portato via.

L’abitazione si trova in piazza Marconi, nel centro della cittadina piemontese. Ancora non si conoscono le motivazione alla base del folle gesto del 44enne che non era armato.

La vicenda avrebbe avuto inizio poco dopo il pranzo. L'uomo ha visto la moglie uscire sul balcone e l’ha chiusa fuori tirando giù la serranda. A quel punto, senza più ostacoli, si è barricato in casa con il bambino, ammucchiando mobili e suppellettili davanti alla porta di ingresso per impedire a chiunque di entrare.

La donna, terrorizzata e disorientata dall’azione imprevista, ha lanciato l'allarme chiamando i vicini. Questi ultimi, a loro volta, hanno allertato i vigili del fuoco che, con un materassino e l’autoscala, l'hanno aiutata a scendere e messa in salvo. I carabinieri giunti sul posto hanno subito intavolato un trattativa con l'uomo.