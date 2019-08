Paura a bordo di un aereo British Airways: atterraggio d'emergenza a Valencia

Tanta paura su un velivolo della British Airways che da Londra si stava dirigendo in Spagna, costretto ad un atterraggio d'emergenza a causa del fumo in cabina. I passeggeri del volo British Airways hanno sperimentato una delle peggiori fobie di chi vola: il fumo in cabina. Un incendio all'interno di un velivolo può essere devastante e molto spesso non c'è via di scampo. Questa volta però è andata bene ai passeggeri dell'Airbus 320 della compagnia di bandiera britannica. Una passeggera, Lucy Brown, ha filmato e condiviso tutto sul suo profilo Twitter descrivendo la scena come " Un film horror ". Sono 19 i passeggeri lievemente rimasti feriti. Tre dei feriti sono stati trasferiti in ospedale per intossicazione dal fumo provocato dalle fiamme, mentre gli altri hanno ricevuto assistenza direttamente in aeroporto per cause come contusioni o crisi d'ansia, a quanto hanno riferito all'Efe fonti del governo valenziano.

.@British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairways pic.twitter.com/NT4Gtme9kl — Lucy Brown (@lucyaabrown) August 5, 2019

Il volo era partito da London Heathrow alle ore 15:25 e doveva atterrare a Valencia intorno alle 19. Qualcosa però non ha funzionato e i dieci minuti finali prima dell'atterraggio hanno visto la cabina riempirsi di fumo, mentre tutti compresa la crew pensavano che l'aereo stesse andando in fiamme. Grazie ai due piloti l'atterraggio è andato per il verso giusto, nessun ferito ma tanta paura. L'Airbus è atterrato e i passeggeri sono stati fatti evacuare con gli scivoli, come si vede dalle immagini.

La compagnia aerea ha rilasciato un comunicato in cui si scusava con i passeggeri per l'incidente e che quanto prima rilascerà maggiori informazioni su cosa abbia provocato il fumo in cabina.