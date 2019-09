Paura a bordo del volo AirAsia, il motore avvolto in una palla di fuoco

Momenti di paura a bordo di un Airbus 320 della AirAsia dopo che un motore è letteralmente esploso poco dopo il decollo diventando in poco tempo una palla di fuoco.

Il tutto però è stato risolto grazie al pronto intervento dei piloti che hanno immediatamente chiuso il carburante e pilotato il velivolo con l'unico motore rimasto compiendo alcuni cerchi prima di tentare un atterraggio d'emergenza sull'aeroporto di Male alle Maldive. L'incidente è avvenuto giovedì intorno alle otto di sera. Sul Mirror - si legge - che dentro la cabina, poco dopo il decollo, si è sentito un fortissimo rumore. Poi la paura, soprattutto perché dai sedili si vedeva chiaramente la palla il fuoco avvolgere uno dei due motori dell'A320.

Il volo doveva riportare i passeggeri a Bangkok dalle Maldive ma qualcosa è andato storto. Tutti quanti torneranno a casa nella giornata di oggi mentre AirAsia non ha ancora fatto uscire comunicati ufficiali in cui si possa capire perché il motore di un aereo considerato moderno e all'avanguardia della tecnologia abbia preso fuoco all'improvviso. Soltanto un messaggio di scuse rivolto ai passeggeri e rassicurativo in cui si dice che il velivolo è nelle mani degli ingegneri per essere rimesso a posto e che forse un pool di ingegneri sarà inviato sul posto direttamente da Airbus qualora non si capisca quale sia il problema.

Il volo notturno con codice identificativo AirAsia FD178 avrebbe dovuto raggiungere Bangkok alle ore 2:55 ma non è mai arrivato a destinazione ed è stato costretto a tornare indietro e ad un atterraggio di emergenza nell'aeroporto di partenza, il Male Velana Int'l Airport.