Paura a Roma, donna bloccata in auto da 20 cinghiali

Una scena che ha dell'incredibile. Ieri in via Panattoni a Roma, vicino al parco dell'Insugherata, una donna è stata circondata da una ventina di cinghiali mentre si trovava a bordo della sua auto. Come si può vedere dal video-denuncia pubblicato su Facebook, gli animali si sono avvicinati tutti in un solo colpo e hanno bloccato la vettura della donna. Come riporta Il Messaggero, solo qualche giorno un uomo è stato aggredito da un cinghiale. La sua auto è stata complettamente distrutto dall'urto con l'animale.