Spruzza acqua ai passeggeri, paura su un volo per Manchester

Il volo BY119 della TUI Airways da Punta Cana (Repubblica Dominicana) a Manchester ha lasciato i passeggeri nella paura dopo che un uomo di 35 anni ha iniziato a spruzzare acqua addosso ai passeggeri che aveva vicino, compresi i bambini. In tutto sul velivolo c'erano 343 passeggeri che stavano tornando in Inghilterra dopo una vacanza passata in Repubblica Dominicana. Quando l'aereo aveva raggiunto l'altezza di crociera, a circa 40mila piedi, John Maxwell ha iniziato a gettare acqua addosso a tutti i passeggeri che aveva vicino compreso alcuni bambini che in quel momento hanno iniziato a piangere. Immediatamente allertato l'equipaggio di bordo, un'assistente di volo si è recata da lui chiedendo spiegazioni di quanto stesse avvenendo e di tutta risposta ha ricevuto insulti dall'uomo che è diventato aggressivo dicendole: " Hai qualche problema? Chi ca**o sei tu per dirmi cosa fare? ".

In quel momento i passeggeri hanno iniziato ad avere paura, tanto che il resto dell'equipaggio ha immediatamente allertato il capitano del Boeing 787 di TUI Airways chiedendogli se fosse il caso di atterrare in un aeroporto vicino per poter far scendere il passeggero agitato. L'intervento di un poliziotto fuori servizio ha invece fatto sì che l'equipaggio riuscisse a fermare l'uomo e a calmarlo. L'aereo è atterrato in tempo all'aeroporto di Manchester e John Maxwell, il passeggero 35enne è stato arrestato prima che gli altri passeggeri potessero scendere si legge sul Mirror. Appena è stato ascoltato dagli agenti ha negato tutto quanto, dicendo anche di non essere ubriaco e sostenendo che equipaggio e passeggeri stessero cospirando contro di lui. Richie Warren, un cabin crew in servizio su quel volo ha dichiarato: " Era certamente sotto l'effetto di qualche sostanza ".

Per il momento l'uomo dovrà pagare una multa di 1.200 sterline, mentre dovrà comparire davanti ad un giudice e spiegare la sua versione dei fatti visto che molti sono i testimoni che hanno detto di averlo visto buttare acqua addosso ai passeggeri senza un apparente motivo. A bordo dell'aereo in pochissimo tempo si è generato il caos a causa anche dei numerosi bambini di ritorno dalla vacanza estiva con i loro rispettivi genitori.