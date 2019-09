Pavia, 47enne romeno fingeva di essere il cugino morto: arrestato

Una messinscena che, potenzialmente, poteva cambiare l'esito della sua vita. E di fatto, per qualche anno, è stato così. Perché per molto tempo ha cambiato identità, scegliendo quella di un parente defunto. Così, per anni, ha sostituito il suo nome e le sue generalità con quelle di suo cugino morto, in Romani.

Un espediente che però non è risultato sufficiente a evitare di finire in carcere. Così, i carabinieri di Garlasco, in provincia di Pavia, hanno arrestato un cittadino di origini rumene, di 47 anni, per il reato di possesso e fabbricazione di documenti e identificazione falsi, commesso a Forlì nel 2012. Il 47enne, al momento del fermo, non avrebbe opposto resistenza alle forze dell'ordine, che lo hanno fermato e mandato in carcere.

Secondo quanto riportato da Il Giorno, l'uomo, residente a Dorno, nel Pavese, era già ricercato per espiare una condanna residua di due mesi e 18 giorni di reclusione. Il 47enne era stato fermato nel 2015 in esecuzione di un mandato di arresto europeo e oggi è stato trasferito nel carcere di Torre del Gallo, nel capoluogo lombardo.