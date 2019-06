Pavia, intervento chirurgico di 9 ore salva la mano al paziente

Un intervento chirurgico della durata di nove ore è stato eseguito dagli ortopedici del San Matteo di Pavia. L’operazione ha permesso di salvare la mano di un paziente, grazie alla rivascolarizzazione del pollice della mano destra. Il paziente è giunto al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stato trasferito dall’Ospedale di Melegnano. Nessuna struttura aveva infatti accettato di accogliere il suo caso in tutta la Regione, a causa probabilmente del molto lavoro e delle poche sale operatorie libere. Il professor Francesco Benazzo, direttore della struttura di Ortopedia, non si è invece tirato indetro e ha subito accettato. Come ha sottolineato Benazzo l’ospedale ha “ le competenze specifiche per eseguire questo tipo di chirurgia ultraspecialistica e la nostra missione è quella di dare risposta ai pazienti per ogni tipo di patologia ortopedico-traumatologica, inclusa la traumatologia della mano e dell’arto superiore”.

Nonostante anche loro avessero molti pazienti in attesa di essere operati, sono riusciti a far slittare gli interventi meno urgenti. Hanno inoltre prolunganto le loro ore di lavoro per una giusta causa. L’equipe medica è infatti rimasta impegnata diverse ore, ben nove, all’interno della sala operatoria. L’intervento di rivascolarizzazione del pollice della mano destra ha coinvolto anche i tessuti muscolari, tendinei e ossei. E’ stato Guido Forini, chirurgo specializzato in microchirurgia e chirurgia della mano, a effettuare l’intervento, insieme ad altri due ortopedici, Pietro Costa e Alberto Combi, al medico specializzando in formazione, Chiara Martocchi, e all’anestesita Gianluca Ragni. Oltre all’aiuto di due strumentisti, Felicia Pastore e Emidia Venditti .