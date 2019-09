Pavia, quattro operai affogati nei liquami in un'azienda agricola

Sono annegati, mentre lavoravano, in una vasca di liquami di un'azienda agricola, in via San Rocco, al civico 7, di Arena Po, in provincia di Pavia. In base alle prime ricostruzioni, il fatto sarebbe avvenuto intorno alle 12.30. I corpi dei quattro operai deceduti sono in fase di recupero, mentre i vigili del Fuoco, intervenuti per i soccorsi, stanno provvedendo allo svuotamento della cisterna per agevolare le operazioni di recupero dei corpi.

In base ai primi accertamenti, effettuati dai carabinieri della compagnia di Stradella, nel Pavese, i quattro stavano lavorando vicino alle vasce di compostaggio del fertilizzante dell'azienda a conduzione familiare, proprio accanto all'allevamento di bovini, quando, sono precipitati.

Le cause dell'incidente e la dinamica esatta sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo, anche gli ispettori dell'Asst di Pavia.