Pavia, rapina in villa: aggrediti domestico e proprietaria

Notte di terrore presso le campagne di Verrua Po (Pavia), dove una banda formata da cinque ladri si è introdotta all'interno di una villa. Nell'abitazione, i criminali hanno trovato la padrona di casa assieme al suo domestico. I due sono stati aggrediti e in seguito minacciati con una pistola. La banda di balordi è in seguito fuggita una volta messo a segno il colpo, sottraendo alcuni gioielli dalla cascina di campagna.

Come riportato da un articolo recentemente pubblicato su FanPage, la vittima del furto avvenuto in provincia di Pavia risulterebbe essere un'anziana di 78 anni. I ladri, tutti coperti da un passamontagna, sono riusciti a invadere l'interno della villa passando per una porta secondaria in quel momento non sorvegliata. Una volta entrati, i cinque si sono trovati davanti il domestico della signora. A quel punto, i banditi hanno iniziato a inveire, cinque contro uno, sul povero malcapitato, il quale è stato massacrato con calci e schiaffi. L'uomo ha tentanto di reagire, ma è stato alla fine sopraffatto, finendo con un dito fratturato.

I cinque ladri si sono poi introdotti nella camera dove si trovava la proprietaria della cascina, la quale in quel momento si stava intrattenendo con alcuni ospiti. La donna e gli altri lì presenti sono state minacciati con una pistola e costretti a consegnanre i loro gioielli. La banda si è infine data alla fuga con il bottino che non risulta essere stato ancora quantificato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per identificare gli autori della rapina. Lo sventurato domestico, l'unico che parrebbe aver riportato danni fisici, è stato soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale, dove ha ricevuto una prognosi di 20 giorni.