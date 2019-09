Pavia: rubavano nelle case di riposo, cinque persone fermate

Decine di colpi, alcuni dei quali in negozi e persino in case di riposo. È accaduto tra le province di Pavia, Monza e Brianza e Alessandria, dove i carabinieri hanno arrestato cinque persone per associazione a delinquere, finalizzata a furto continuato in abitazione, ricettazione continuata e possesso ingiustificato di chiavi alterate.

I carabinieri della compagnia di Stradella, nel Pavese, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere della procura di Pavia, hanno arrestato tre cittadini albanesi, un romeno e un italiano, tra la Lombardia, l'Emilia-Romagna, le Marche e il Piemonte.

In Romania è stato localizzato un altro componente della banda e oltre a loro sono stati denunciati altri due uomini (un altro cittadino romeno e un italiano), con l'accusa di ricettazione aggravata di proventi di furto. Uno degli arrestati e l'uomo localizzato in Romani sarebbero accusati ance del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti per aver detenuto un chilo di marijuana.

In base alle prime ricostruzioni, le indagini avrebbero attribuito al gruppo circa 24 colpi, di cui 18 in residenze sanitarie assistenziali, tre in esercizi commerciali e tre su mezzi agricoli, commessi nel periodo tra febbraio e giugno 2018.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari, i militari anno rinvenuto e sequestrato cinque ricetrasmittenti professionali, un rilevatore di microspie e un piede di porco. Gli arrestati sono stati tutti trasferiti in carcere.