Pavia, sale per scherzo su auto in marcia: in coma 39enne

Un 39enne di Pavia è stato portato al policlinico San Matteo in codice rosso dopo essere stato vittima di un grave incidente. Secondo quanto è possibile leggere dall'agenzia di stampa Ansa, per un atto scherzoso, l'uomo avrebbe deciso di salire sul cofano dell'autovettura guidata da una donna, che lo stava accompagnando per raggiungere il posto di lavoro. Una vicenda iniziata come una goliardata, che è finita in maniera drammatica, in quanto il 39enne ha perso l'equilibrio cadendo e finendo in coma. L'incidente si è verificato mercoledì 21 agosto 2019, intorno alle 7:00 di mattina.

L'episodio è accaduto a Landriano, in provincia di Pavia, a poche centinaia di metri dalla ditta di corriere in cui la vittima lavora. L'uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe lasciato il posto di passeggero accanto alla conducente, salendo sul cofano e tenendosi al finestrino del guidatore, ma ha perso l'equilibrio battendo gravemente la testa. Sul luogo del sinistro sono giunti gli uomini dell'Arma e i soccorsi sanitari del 118 con un'auto medica ed un'ambulanza. Si sta lavorando per sincerarsi delle reali dinamiche di quanto è accaduto e individuare se realmente si sia trattato, come sembra, di una goliardata da parte del 39enne.

Attualmente, l'uomo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del policlinico San Matteo. Ancora da accertare, inoltre, le reali condizioni del soggetto che, nonostante la violenta caduta dal cofano dell'auto e nonostante il suo stato comatoso, non sarebbe in pericolo di vita. Tuttavia, le sue condizioni risulterebbero ancora preoccupanti e da non prendere sottogamba. Non è dato sapere chi fosse la donna in auto con l'uomo, se un'amica od un familiare; si attendono ulteriori aggiornamenti e particolari sul caso nelle prossime ore.