Pedofilia in Australia, ecco lo sconvolgente dossier sui preti

La Commissione d'inchiesta del governo australiano che indaga su decine di migliaia di casi di pedofilia ha presentato un rapporto secondo cui il 60% degli episodi di abuso sarebbero avvenuti in ambito religioso. Il dossier è composto da 21 volumi e presenta 400 raccomandazioni rivolte ai governi e alle organizzazioni, "consigli" tesi a far sì che questa "tragedia nazionale" non si ripeta più e non avvenga altrove. Due le richieste choc con cui adesso è chiamata a fare i conti la Chiesa cattolica: la fine del celibato obbligatorio e del segreto confessionale. Uno degli ostacoli all'emersione della verità sulle violenze subite - infatti - deriverebbe dall'impossibilità di denunciare le accuse rivelate da un sacerdote o da una vittima durante il sacramento della confessione. La commissione - insomma - ha richiesto alla Chiesa australiana di interlocuire con il Vaticano affinché il diritto canonico venga sostanzialmente stravolto. L'organo che indaga - poi - ha proposto l'istituzione di un nuovo reato al fine di facilitare i processi penali e la creazione di un Ufficio nazionale per la sicurezza dei minori.

Il documento è stato stilato dopo aver sentito 15mila persone. Coloro che hanno raccontato di essere stati vittime di pedofilia sarebbero 8mila: "Decine di migliaia di bambini sono stati vittime di violenza sessuale in molte istituzioni australiane e non ne sapremo mai il numero esatto", specifica il rapporto. Il testimone più chiacchierato è sicuramente il cardinale George Pell, arcivescovo emerito di Sidney e, soprattutto, prefetto per la Segreteria dell'economia per la Santa Sede. Il porporato è accusato di aver "coperto" alcune violenze commesse dai sacerdoti. Il cardinale è stato poi rinviato a giudizio in Australia per dei "presunti" abusi che risalirebbero a decine di anni fa. Un altro esponente della Chiesa cattolica - però - è destinato a far parlare di sè a causa di questa vicenda: Denis Hart, arcivescovo di Melbourne e capo della conferenza episcopale australiana, ha aperto alla fine dell'obbligatorietà del celibato. Secondo quanto riporta l'AGI - infatti - l'arcivescovo Hart, dopo essersi scusato incondizionatamente "per questa sofferenza", ha dichiarato che "il celibato volontario può essere considerato dalla Chiesa cattolica". Hart ha espresso una posizione diversa - invece - per il sigilillo sacramentale:"Non riesco a immaginare che la natura sacrosanta della confessione possa mai cambiare". E ancora:"Rispetto la legge di un Paese, ma è un impegno sacro, spirituale, davanti a Dio che devo onorare e devo rispettare".

La reazione della Chiesa cattolica è arrivata anche con le parole dell'arcivescovo di Sidney Anthony Fisher, che ha rassicurato - scrive Avvenire - sul fatto che il dossier non finirà su uno scaffale. Il cardinale Pell continua a dichiararsi innocente: a marzo del prossimo anno si deciderà se sussistono elementi sufficienti per procedere con il processo per "reati di violenza sessuale". In uno dei comunicati stampa relativi alla vicenda, il portavoce vaticano Greg Burke aveva detto che: "La Santa Sede esprime il proprio rispetto nei confronti della giustizia australiana che dovrà decidere il merito delle questioni sollevate. Allo stesso tempo va ricordato che il cardinale Pell da decenni ha condannato apertamente e ripetutamente gli abusi commessi contro minori come atti immorali e intollerabili, ha cooperato in passato con le Autorità australiane (ad esempio nelle deposizioni rese alla Royal Commission), ha appoggiato la creazione della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori e, infine, come Vescovo diocesano in Australia ha introdotto sistemi e procedure per la protezione di minori, e per fornire assistenza alle vittime di abusi". Molto difficile - in ogni caso - ipotizzare che il Vaticano prenda seriamente in considerazione le richieste fatte dalla Commissione in materia di diritto canonico.