Pepe a rischio salmonella: ritirato un lotto a rischio a Verona

Pepe nero con tracce di salmonella spp, il batterio responsabile della diffusione della salmonellosi: è questo l'oggetto dell'allarme del Ministero della Salute, che nelle scorse ore ha diramato dal proprio sito ufficiale un avviso di richiamo per un lotto di pepe prodotto in provincia di Verona.

Il governo ha fatto sapere che il prodotto oggetto di richiamo è stato commercializzato in vasetti di vetro da 35 grammi contenenti pepe nero già macinato a marchio Cucina e Sapori.

Il lotto interessato è il numero EU 17823, con scadenza al 10 ottobre 2020: il prodotto in questione è stato commercializzato dal Consorzio Dias e prodotto dall'azienda Verka Sas nello stabilimento di Arbizzano nel Comune di Negrar, in provincia di Verona.

I consumatori che dovessero aver acquistato il prodotto recante il numero di lotto indicato sono invitati a non consumarlo in nessun caso e a riportarlo immediatamente al punto vendita in cui dovessero averlo comprato.