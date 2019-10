Percepiva il reddito di cittadinanza ma era proprietario di una Porsche e spacciava droga incassando importanti proventi. Scoperto dalla Guardia di Finanza di Siracusa un altro furbetto che approfittava del contributo del reddito per dedicarsi poi ad altre attività. L’uomo, N.P. di 41 anni, è stato fermato dai finanzieri durante un posto di controllo a Floridia, in provincia di Siracusa, a bordo della sua prestigiosa auto.

Durante i controlli è stata rinvenuta una cospicua somma di denaro della quale l’uomo non ha saputo fornire alcuna giustificazione circa la provenienza. Da qui il sospetto delle Fiamme Gialle circa la possibilità che si trattasse di denaro frutto di spaccio di droga con la conseguente perquisizione nell’abitazione del 41enne.

Per agire in maniera veloce i militari si sono avvalsi del fiuto del cane antidroga e durante i controlli hanno rinvenuto 327 dosi di cocaina, per un totale di 120 grammi, occultate all’interno di doppi fondi ricavati in lattine di bevande e in un piccolo estintore. Le dosi, già pronte alla vendita, erano suddivise in involucri di diverso colore, rossi e blu, in base alla quantità destinata alla vendita. Trovati anche 1.000 euro in contanti nascosti in cucina e presumibilmente provento dell’attività illecita. L’uomo è stato arrestato. Un’importante operazione quella compiuta dalla Guardia di Finanza che, partendo dal monitoraggio di vetture di lusso è risalita ad altri illeciti che incidono sulla sicurezza del territorio ma anche sulla spesa pubblica.

“È il reddito degli scandali”, così l’intervento sulla vicenda da parte di Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia che prosegue: “Uno spacciatore di professione, con una Porsche Macan di sua proprietà, risulta percettore del reddito di cittadinanza. È l’ennesimo scandalo di una misura sbagliata alla radice, che si sta rivelando sempre di più un inutile spreco di denaro pubblico di cui i signori che si affacciarono al balcone di Palazzo Chigi annunciando di aver sconfitto la povertà dovranno rispondere agli italiani”