Perché ci intriga il passato di chi ci ama

Due innamorati scoprono di amarsi e di sperimentare una profonda comprensione reciproca anche quando non sanno ancora quasi nulla l'uno dell'altro. A volte l'attrazione può essere dovuta a un reciproco bisogno di amore, a volte ciascuno si sente prigioniero e aspetta un liberatore, colui che spalanchi i cancelli della vita e del futuro. Questa attrazione improvvisa ed inspiegabile ha sempre colpito anche gli antichi: l'immagine della freccia di Cupido che colpisce a caso e i due colpiti si innamorano senza nemmeno conoscersi.

La persona che amiamo ci affascina, e il fascino è sempre il tralucere nel presente del passato, di una vita sconosciuta, talvolta inquietante. Desdemona si innamora di Otello quando lui le racconta la sua vita di guerriero. Le donne sono attratte dagli uomini con un passato avventuroso o violento, dagli uomini che hanno avuto tante donne, talvolta anche dai grandi criminali. Ad attrarle è anche il male, il pericolo, l'ombra. Lo stesso capita agli uomini attratti da donne dalla vita avventurosa. Anche nell'amore più luminoso, celata nella differenza, c'è sempre l'ombra. Ciascuno vuol sapere come era prima di incontrarlo, che vita e che amori ha avuto, vuol conoscere il suo passato per capire il mistero che lo porta verso di lui. Nel caso dell'amore profondo questo desiderio di conoscere l'altro arriva fino all'infanzia: cerchiamo di immaginare la nostra amata bambina, adolescente, vogliamo sapere delle sue prime esperienze, del suo primo amore, come se volessimo ripercorrere al suo fianco tutta la sua vita. A nostra volta vogliamo raccontarle la nostra vita, quasi per mostrarle la nostra anima, il nostro più vero e profondo essere. E non è sempre un viaggio facile.