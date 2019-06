Perugia, 14enne picchia e terrorizza la madre: “Vengo su e ti sgozzo”

Una storia terribile quella che arriva da Giano dell'Umbria (Perugia), dove una madre è stata vessata e minacciata per oltre un anno dalla figlia 14enne.

Impossibile cercare di placare la furia dell'adolescente, divenuta ormai incontrollabile. Costretta a vivere in una costante condizione di paura e di sottomissione, la donna, una 38enne, non era più in grado di imporre e di far rispettare neppure le più semplici regole.

Era la minorenne, ormai forte della propria posizione in casa, a decidere che cosa fare, non risparmiando alla madre insulti, intimidazioni e violenze. Resa ancora più instabile dal frequente abuso di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'adolescente non esitava a picchiare la 38enne, arrivando anche a minacciarla di morte. “Tanto ti ammazzo” le avrebbe detto in più di un'occasione, come riportato da “Perugia Today”. “Una di queste notti ti do una coltellata. Vengo su e ti sgozzo” . Parole agghiaccianti, soprattutto al pensiero che siano state pronunciate da una ragazzina.

Bastava poco a farla infuriare, spiegano gli inquirenti che si sono occupati di condurre le indagini. A riprova delle numerose violenze commesse, i molteplici segni di morsi ed i lividi rimasti sul corpo della madre, che in alcune occasioni sarebbe stata colpita anche con una sedia. L'incubo è andato avanti per oltre un anno, fino a quando la vittima non si è vista costretta a rivolgersi alle autorità locali.

Ad occuparsi del caso i carabinieri della stazione di Giano dell'Umbria, che hanno svolto le indagini sotto le disposizioni del sostituto procuratore Flaminio Monteleone. Tanti gli episodi di violenza avvenuti tra le mura domestiche, così numerosi da convincere il giudice del tribunale dei minori di Perugia a prendere provvedimenti nei confronti dell'adolescente.

Ieri mattina i militari hanno raggiunto l'abitazione della famiglia per portare via la 14enne, ora affidata ad una struttura competente sita in Toscana.