Perugia, marocchino molesta clienti di un bar e aggredisce militari

Momenti di forte tensione durante la serata dello scorso venerdì 3 gennaio a Città di Castello, un comune italiano in provincia di Perugia, dove un cittadino straniero in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta al consumo di sostanze alcoliche ha seminato il panico, molestando i clienti di un bar e scagliandosi contro i rappresentanti delle forze dell'ordine intervenuti per riportare la calma.

L'episodio, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si è verificato durante la tarda serata, quando l'extracomunitario, completamente ubriaco e fuori controllo, ha fatto il suo ingresso all'interno del locale. Qui, in balia dei fumi dell'alcol, ha cominciato ad importunare i numerosi clienti che in quel momento stavano cercando di godersi la serata. Oltre ad afferrare e strattonare chiunque gli capitasse a tiro, ad un tratto lo straniero ha iniziato anche ad urlare, pronunciando offese e provocazioni nella propria lingua madre.

La situazione si è fatta mano a mano sempre più insostenibile, tanto che alla fine il gestore del locale, incapace di allontanare l'esagitato e ristabilire l'ordine, si è visto costretto ad inoltrare una richiesta di intervento alle forze dell'ordine locali.

Sul posto sono in breve sopraggiunti i carabinieri del comando di Città di Castello, che hanno provveduto a raggiungere lo straniero per tentare di convincerlo ad abbandonare spontaneamente il bar.

Alla vista degli uomini in divisa, il violento soggetto ha dato in escandescenze, rivoltandosi contro i militari. Dopo aver rivolto loro dei pesanti insulti, lo straniero li ha infatti aggrediti, tentando in più di un'occasione di colpirli.

Durante quei momenti concitati, i carabinieri hanno tuttavia mantenuto il sangue freddo e con fatica sono comunque riusciti a bloccare e ad immobilizzare il facinoroso.

Ridotto finalmente in manette, l'esagitato è stato quindi caricato sulla vettura di servizio e tradotto negli uffici della locale caserma per le pratiche di identificazione ed incriminazione. Si tratta di un marocchino di 39 anni, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti di polizia. Accusato dei reati di resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale, il nordafricano è finito dietro le sbarre del carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Durante la giornata di ieri, il soggetto è comparso dinanzi al giudice del tribunale di Perugia per la prima udienza.

In seguito all'ultimo disordine di cui si è reso protagonista, il 39enne potrebbe ricevere un provvedimento di espulsione.