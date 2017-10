Perugia, ritirato un lotto di salsicce: "Presenza di salmonella"

Il ministro della Salute ha pubblicato un richiamo per un lotto di salsicce fresche, prodotto da Bevanati Claudio e Figli, un’azienda di Foligno (Perugia), per la presenza di salmonella. Come riporta Il Messaggero, " le salsicce sono vendute sfuse al dettaglio e nello specifico riguardano il lotto 0510PP, con scadenza al 07/10/2017 e al 15/10/2017 ".

Il ministero fa sapere che è altamente sconsigliato manfiare questo prodotto e che è possibile, nel caso fosse stato acquistato, riconsegnarlo nel punto vendita in cui è stato perso. L'ingerimento di questo alimento potrebbe infatti provocare gravi danni alla salute: dai semplici disturbi del tratto gastrointestinale fino a forme cliniche più gravi.