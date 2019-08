Pesaro, uccide moglie e si suicida. L'appello delle figlie: "Siamo rimaste sole, aiutateci"

Ha ucciso la moglie in bagno e poi si è impiccato, senza lasciare alcun biglietto o spiegazione. È successo a Santa Veneranda, antico borgo alla periferia di Pesaro. Sono stati i carabinieri a scoprire il corpo della donna, Maria Cegolea di 42 anni, riverso sul pavimento.

Alla base del gesto ci sarebbe la gelosia dell'uomo, da cui la vittima voleva separarsi. Da oltre un anno la relazione tra i due si era incrinata, tanto da arrivare a un punto di non ritorno. Le due figlie, di 14 e 23 anni, in questi giorni stanno trascorrendo le vacanze in Moldavia, terra natale dei genitori. Sono state proprio loro, allarmate perché non riuscivano a contattare telefonicamente la madre, a far scattare il sospetto che qualcosa di tremendo fosse successo.

L'appello delle figlie

"Da due giorni siamo sole al mondo, due sorelle che per tutta la vita sentiranno il vuoto dell'anima". È questo l'inizio del messaggio drammatico una delle figlie ha scritto su Facebook. Nadejda Cegolea, 23 anni, è la figlia maggiore della coppia di coniugi moldavi trovati morti.

Sempre nel post ha aggiunto: "È difficile credere che non hai più genitori, che nessuno si prenda cura di te, che ti dia un buon consiglio da genitore quando sei più in difficoltà. Ci sono tante brave persone che vogliono aiutarmi con il sostegno, con consigli o soldi. Abbiamo bisogno di aiuto, so che non ho il diritto di chiedere niente a nessuno ma non ho altro modo".

Le due sorelle, rimaste senza genitori e senza casa (è stata sequestrata dalle forze dell'ordine) chiedono ora un aiuto agli utenti del web e hanno scritto il loro iban nel post.