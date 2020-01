Pesaro, auto finisce contro il muro: muore ragazzo di 25 anni

Un ragazzo di 25 anni, Patrick Mencoboni, residente a Fano (Pesaro) è andato a sbattere con la sua auto, una Fiat Punto, contro l'angolo del muro di un'abitazione sulla strada provinciale Flaminia al civico 336 in località Cuccurano di Fano. Il giovane è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto in data 12 gennaio 2020, intorno alle 2:00. Come si legge dall'agenzia Ansa, a bordo della vettura viaggiava anche un 20enne, Nicolò Uguccioni, sul lato passeggero. Quest'ultimo è rimasto ferito, ma è riuscito ad uscire da solo dal mezzo.

Il 20enne è stato trasportato dal 118 presso l'ospedale di Fano per ricevere le opportune cure e accertamenti del caso. La sp Flaminia è stata momentaneamente chiusa. Si attende adesso l'autorizzazione del pm per la rimozione del cadavere. Oltre al 118, sul posto sono giunti i vigili del fuoco per estrarre la vittima dall'abitacolo e mettere in sicurezza la sede stradale. Presenti anche gli agenti della polizia stradale di Fano, per l'esecuzione dei rilievi. Proseguono le indagini per ricostruire le precise dinamiche del sinistro.

La strada provinciale Flaminia è stata momentaneamente chiusa, in attesa dell'autorizzazione da parte del pm della rimozione del corpo della vittima. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Sull'asfalto è presente soltanto un segno di frenata, con evidenti segni dell'impatto a causa dei pali di una recinzione metallica abbattuti e lo sportello di un contatore di utenza privata visibilmente danneggiato. L'automobile di Patick Mencoboni è andata a impattare vicino l'abitazione di una famiglia originaria dello Sri Lanka. Il boato ha svegliato tutti i residenti della zona. Immediate le chiamate al 118 e al 115. Patrick è morto lasciando i suoi genitori, titolari di un'impresa di gomme e soccorso stradale, ed un fratello di tre anni più grande, Alex.