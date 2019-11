Pescara, lo sgombero dura poche ore: gli abusivi sono già tornati ad occupare

Ancora caos al Ferro di cavallo di Rancitelli a Pescara, considerata la principale piazza di spaccio d'Abruzzo, dove tra rom e attività di droga regna l'illegalità. Dopo gli sgomberi effettuati nella giornata di ieri, lunedì 11 novembre, ora le abitazioni sono state prontamente rioccupate dagli abusivi. A denunciarlo è stato Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle, che si è rivolto alle forze dell'ordine dopo aver appreso la notizia da parte di alcuni residenti della zona: " Questa mattina i due appartamenti sgomberati ieri, di cui oggi si leggono grandi titoli sulla stampa, sono stati rioccupati dopo poche ore dallo sfratto. Ho segnalato immediatamente la cosa e grazie al repentino sollecito è intervenuta la polizia municipale che ha riallontanato nuovamente gli occupanti ".

"Presidio fisso"

Il vicepresidente del Consiglio regionale d'Abruzzo ha voluto ringraziare il comandante della municipale Danilo Palestini " per aver contrastato velocemente un atto criminoso ai danni del patrimonio pubblico ". Pochi giorni fa vi abbiamo raccontato di altri sfratti avvenuti nel quartiere dell'illegalità nei confronti di alcuni residenti abusivi che, per svariati motivi, non hanno più alcun requisito per abitare in un alloggio popolare. Il consigliere ha perciò ribadito la necessità " di un posto fisso di polizia nel Ferro di cavallo a Rancitelli ", altrimenti a suo giudizio non si riusciranno a ottenere i risultati desiderati: " Se ci fosse stata un’unità fissa, infatti, gli occupanti abusivi non si sarebbero potuti neanche avvicinare agli appartamenti ".