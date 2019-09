Mangia il budino a mensa: bimbo finisce in ospedale

Tragedia sfiorata a Pescara, dove un bimbo di tre anni è stato ricoverato urgentemente per 4 giorni in ospedale dopo aver mangiato budino nella mensa della scuola. Questa è la versione dei fatti fornita dal padre, che ora ha deciso di sporgere querela ai carabinieri forestali di Pescara per lesioni personali colpose. Potrebbe essersi infatti verificata una gravissima disattenzione che sarebbe potuta risultare fatale: i genitori avevano correttamente segnalato l'allergia del proprio figlio, con relativo avviso che stava seguendo una dieta speciale.

La vicenda

Lo scorso 23 settembre un uomo di Chieti si è recato alla scuola dell'infanzia Colle Pineta per riprendere il piccolo, ritrovato in un angolo con le lacrime agli occhi. La maestra ha spiegato al padre che il bimbo aveva rimesso più volte del catarro. Il 35enne ha accompagnato il bimbo in bagno per rinfrescargli la faccia con l'acqua ma la situazione è continuata a peggiorare e i problemi respiratori sono risultati sempre più evidenti. Il bambino è stato portato a casa: Bentalan e spray per cercare di aprire le vie respiratorie, ma lo stato di salute non migliorava. Allora viene portato di corsa all'ospedale civile Santo Spirito di Pescara, con una diagnosi di verosimile anafilassi da allergia alle proteine del latte.