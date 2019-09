Pescara, falso allarme alla stazione: "Ci sono quattro bombe nucleari"

" Ci sono quattro ordigni nucleari pronti ad esplodere ". È questo il contenuto di una chiamata anonima che ha causato il panico totale nella stazione ferroviaria di Pescara. La telefonata ha provocato la sospensione del traffico dei treni a partire dalle ore 13.50: l'autorità giudiziaria ha avuto così modo di procedere con gli accertamenti del caso.

Allarme rientrato

Dopo un paio d'ore l'allarme è rientrato: dopo aver transennato la zona e provveduto a far allontanare le persone presenti, è stato accertato che delle bombe non vi è alcuna traccia. È stato evacuato anche il Posto Centrale, da cui viene controllato il traffico ferroviario di diverse linee in Abruzzo, Marche, Molise e Umbria. Sul posto si sono recati velocemente gli uomini del nucleo NBCR dei vigili del fuoco e gli artificieri della polizia. Sono giunti anche l'assessore Di Nisio e il consigliere comunale Pignoli che hanno distribuito delle bottiglie d'acqua alle persone sotto il sole battente costrette ad evacuare.