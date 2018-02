Pescara, soccorrono automobilisti in panne e vengono picchiati

Sono stati arrestati a Pescara un rumeno di 19 anni e un 17enne responsabili di una violenta aggressione subìta da tre ragazzi domenica scorsa. Le vittime si trovavano lungo la golena Sud dove si erano fermate per aiutare cinque ragazzi, tre uomini e tre donne, che avevano l'auto in panne.

Erano le cinque del mattino e quei ragazzi avevano bisogno dei cavetti per ripartire ma, poco dopo aver ricevuto l'aiuto, hanno aggredito i loro soccorritori colpendoli con una raffica di pugni. Una delle vittime, un uomo di 30 anni, è caduto a terra e, poi, ha perso i sensi a causa dei continui colpi in testa che gli aggressori hanno continuato a rifilargli prima di scappare. Gli altri due suoi amici, si legge sul Messaggero, hanno subito dato l'allarme e, quando sul posto sono giunti la polizia e il 118, hanno fornito indicazioni ultili per acchiappare i loro aggressori.

Il 30enne nato ad Atri e residente a Silvi è ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia con fratture alla testa ed emorragie intracraniche. Gli altri due suoi amici sono un 32enne di Silvi, ricoverato nel reparto di Chirurgia Maxillo Facciale cui sono stati dati 30 giorni di prognosi e un 24enne di Elice che se l'è cavata con dieci giorni di prognosi. Per quanto riguarda i colpevoli, il 19enne rumeno, residente a Pescara, è stato arrestato in flagrante e ha alle spalle vari precedenti per reati contro la persona e il patrimonio. Dovrà rispondere di lesioni gravi e aggravate, mentre il minorenne è stato solo denunciato. Le due ragazze che erano con loro, dalle prime indagini, risulta fossero innocenti ma gli investigatori sono alla ricerca di un terzo aggressore, un italiano. Nell'auto, i poliziotti hanno trovato e sequestrato un manganello telescopico di ferro e i documenti identificativi di una ventenne. Ancora sconosciuti i motivi dell'aggressione e non si esclude che sia trattato del knockout game, il gioco che consiste nel prendere a pugni o a calci passanti senza un motivo.