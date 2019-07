Pescara, straniero minaccia fedeli e prete per soldi durante la messa

Paura sabato pomeriggio nella chiesa del Sacro Cuore di Pescara, a causa delle intemperanze di uno straniero che pretendeva l'elargizione di denaro da parte dei presenti.

Erano all'incirca le 17:30, e proprio in quegli attimi era in corso la celebrazione della messa. Il giovane extracomunitario, una volta dentro l'edificio religioso, ha iniziato a molestare i fedeli durante la liturgìa, domandando soldi con implacabile insistenza.

Dato che la raccolta non procedeva come sperato, lo straniero ha iniziato ad innervosirsi ed a sfogarsi contro le persone che assistevano alla messa, gridando improperi di ogni tipo. Ad esser presi di mira anche il sacerdote ed alcune suore che in quegli attimi si trovavano nei pressi dell'altare.

Dopo momenti di comprensibile sgomento e panico, per fortuna alcuni uomini hanno deciso di intervenire e sono riusciti ad allontanare con decisione lo straniero fuori dalla chiesa.

Un artista locale presente sul posto ha raccontato quegli attimi concitati, come riportato da "IlPescara".

"Sono stati dieci minuti di tensione. Il sacerdote è stato quasi aggredito fisicamente. Nessuno ha reagito con veemenza e la maggior parte dei presenti, per lo più donne anziane, sono rimaste impietrite dallo spavento. " , ha spiegato Giuliano Cotellessa. "Alla fine l'esaltato è stato bloccato, ma se non fosse stato per il coraggioso intervento di alcuni signori sarebbe potuta finire molto male" .

Nessun quotidiano locale ha riportato notizia di eventuali conseguenze per il facinoroso, né se siano state contattate o meno le forze dell'ordine in seguito ai disordini.