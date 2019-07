Pesta gli agenti e spara a raffica. Immigrato ferisce carabiniere

Le immagini drammatiche arrivano da Terni, in Umbria. Uno straniero, probabilmente sotto effetto di alcol e droghe, ha sparato diversi colpi di pistola. Ferendo un carabiniere.

Secondo quanto riportano e media locali, l'uomo - pare dell'Est Europa - sarebbe stato fermato da alcuni agenti mentre era in sella ad una bibicletta elettrica. Il normale controllo si è però trasformato in tragedia. Lo straniero avrebbe dato in escandescenza, costringendo alcuni militari dell'Arma ad intervenire. I video diffusi sui social mostrano i momenti in cui un carabiniere cerca di fermare l'uomo, inutilmente. La colluttazione dura per alcuni istanti. La ricostruzione è ancora frammentaria. Di certo ci sono però i video: a un certo punto si nota lo straniero rubare la pistola d'ordinanza a un carabiniere per poi iniziare a sparare. I quattro colpi si sentono chiaramente. Uno dei proiettili finisce a bersaglio, ferendo uno dei militari trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria.

" Con la pistola ad altezza d'uomo ha sparato cinque colpi muovendosi a semicerchio. Non so come non ci abbia ucciso tutti ", ha detto al Messaggero una vigilessa che era poco distante. A salvare la vita ai colleghi sarebbe stata la prontezza di uno degli operatori, che ha afferrato il polso all'uomo armato impedendogli di ammazzare qualcuno.