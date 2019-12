Più di 200 multe in due mesi a Mazara Del Vallo: gravi le imprudenze dei cittadini su strada

Più di 200 multe elevate a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, in soli due mesi di attività. È questo quanto emerge da un bilancio stilato dai carabinieri del comando provinciale nell’ambito di un’attività straordinaria mirante al controllo del territorio. Le verifiche sono state rivolte ad accertare il rispetto delle leggi che regolano la sicurezza stradale in virtù della tutela e dell’incolumità dei cittadini. I controlli in tal senso eseguiti, hanno avuto maggiore concentrazione nel fine settimana ed in prossimità dei locali notturni e, per prevenire gli incidenti, anche su strade urbane ed extraurbane. I risultati conseguiti dai militari sono stati importanti perché hanno consentito di accertare le numerose irregolarità compiute dai cittadini.

Solo dal mese di ottobre ad oggi, gli uomini della sezione radiomobile della compagnia carabinieri di Mazara del Vallo hanno contestato complessivamente 221 violazioni al codice della strada per un importo complessivo pari a circa centocinquanta mila euro. Tra le violazioni maggiormente poste in essere dai cittadini vi sono la mancanza di copertura assicurativa, l’uso dei telefonini durante la guida e l’utilizzo di motocicli senza casco. Ed ancora guida senza patente, circolazione con veicolo sequestrato ed esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore.

Il documento reso noto dai miliari entra ancor di più nei dettagli sulle irregolarità compiute dai mazaresi. Nello specifico vengono evidenziati 20 casi di mancato utilizzo del casco con fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni; 35 casi di mancata copertura assicurativa; 15 casi di guida di ciclomotore senza casco; 20 casi di utilizzo del telefonino durante la guida.

In totale sono stati 85 i documenti ritirati tra carte di circolazione e patenti di guida, 40 macchine sottoposte a sequestro amministrativo e 30 a fermo amministrativo.

Tredici le persone denunciate all’autorità giudiziaria e, tra loro, alcune a causa della guida in stato d’ebbrezza. Quello che emerge sugli abitanti della Città è un quadro assolutamente preoccupante con abitudini del tutto lontani dal rispetto della normativa che regola la sicurezza stradale. Con le attività compiute dai carabinieri è stata rilevata la diffusione di condotte gravemente imprudenti. Appunto per questo motivo i controlli mirati non accenneranno a rallentare, anzi, tutto il contrario. Durante le festività natalizie, il lavoro dei militari sul territorio sarà ulteriormente potenziato con un maggior dispiegamento di pattuglie non solo a Mazara del Vallo ma anche in tutta la provincia di Trapani allo scopo di poter assicurare, ai cittadini e ai turisti che faranno tappa nel territorio, un Natale e un capodanno sereno.