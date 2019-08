Piacenza, drogava i ragazzi e abusava di loro: arrestato parroco

Una storia che si ripete per l'ennesima volta. A Piacenza è stato arrestato un sacerdote per abusi sessuali. Si tratta di don Stefano Segalini, che fino all'anno scorso era parrocco di San Giuseppe Operaio, una delle parrocchie cittadine più frequentate dalla popolazione locale. Come riporta Il Piacenza, l'uomo è ora indagato per violenza sessuale aggravata e per procurato stato di incapacità e si trova ora agli arresti domiciliari.

Le indagini da parte della squadra mobile di Piacenza erano scattate dopo alcuni esposti giunti in Diocesi. Esposti che hanno portato anche il vescovo Gianni Ambrosio a destituire l'uomo dall'incarico di parrocco, disponendo inoltre il suo allontamento presso una "casa di cura sprituale".

Secondo quanto raccontato da diversi giovani alle forze dell'ordine, don Stefano Segalini avrebbe abusato dei giovani (tutti maggiorenni) dopo aver somminstrato loro alcune sostanze o droghe per ridurne la coscienza. Nei prossii giorni l'uomo sarà ascoltato nell'interrogatorio di garanzia.