Piacenza, ecco il terzo arresto: 22enne si consegna in questura

Si è costituito con il suo legale in Questura a Bologna il terzo arrestato per gli scontri di sabato scorso a Piacenza. Lorenzo Canti, modenese di 22 anni, studia e lavora a Bologna dove consegna pizze a domicilio. Membro dei collettivi e considerato - come scrive Repubblica - vicino alla galassia antagonista, secondo l'accusa avrebbe partecipato alle violenze di sabato, dove cinque carabinieri sono rimasti feriti (tra cui Luca Belvedere in modo grave, con la spalla fratturata).

Si tratta del terzo fermo messo a segno dagli investigatori, dopo i due registrati ieri sera. Oltre a Lorenzo Canti, i video realizzati durante i tafferugli sono hanno permesso di identificare due manifestanti a Pavia e Torino. Si tratta di Giorgio Battagliola, pizzaiolo a Bussoleno e attivista No Tav, e di Moustafa Elshennawi, il giovane di origini egiziane che avrebbe colpito il militare con lo scudo il militare inerme a terra.