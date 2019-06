Migrante ferisce barista: al momento dell'arresto la folla vuole linciare gli agenti

Grave episodio di violenza a Piacenza, dove un magrebino ha prima aggredito e ferito una barista e poi, individuato dagli agenti intervenuti, si è opposto ad essi, venendo spalleggiato da un'altra trentina di stranieri che tentavano di impedirne l'arresto.

Tutto ha avuto inizio all'interno del bar "Atlantic", dove il nordafricano avrebbe avuto una accesa discussione con la barista cinese, poi ferita alla mano probabilmente per mezzo di un coccio di vetro. Da qui si sarebbe originata una colluttazione all'interno del locale, messo letteralmente a soqquadro, prima che il responsabile dell'aggressione riuscisse ad allontanarsi.

Sul posto sono giunte in breve alcune pattuglie della questura di Piacenza ed un'auto del Reparto prevenzione crimine della polizia di Stato. Insieme ad esse anche un'ambulanza della croce bianca, che si è poi occupata di portare la donna ferita al pronto soccorso. Quest'ultima, tuttavia, che conosceva bene il suo aggressore ed il luogo in cui viveva, nelle vicinanze dello stesso bar, ha dato ai poliziotti delle indicazioni per rintracciarlo.

Ed in effetti poco dopo questi ultimi sono riusciti ad individuarlo nel cortile interno di un condominio di via Marinai d'Italia, sempre nel quartiere del Peep, dove hanno cercato subito di bloccarlo. Nonappena hanno fatto scattare le manette ai suoi polsi, tuttavia, gli agenti sono stati in breve raggiunti e circondati da decine di stranieri, che hanno iniziato ad insultarli e minacciarli, per impedir loro di portare via il nordafricano. Quest'ultimo, spalleggiato dai compagni, ha continuato a scalciare contro gli uomini in divisa, tentando di colpirli per liberarsi. Le sue intemperanze sono proseguite a bordo dell'auto di servizio su cui è stato caricato, dove ha preso a testate i finestrini, mentre all'esterno si formava un capannello di persone sempre più minaccioso.

"Ve la faremo pagare" . "Bastardi, siete tutti bastardi" , sono solo alcuni degli insulti gridati nei confronti dei poliziotti che compivano con grande fatica il loro dovere, come riportato da "IlPiacenza". Qualcuno si è messo davanti all'auto del reparto prevenzione crimine per impedirle di partire, un altro ha sferrato un calcio contro di essa.

Nel parapiglia è rimasto ferito un poliziotto, finito al pronto soccorso come la barista cinese, che ha riportato delle lesioni, pare, non gravi. Il nordafricano si trova ora dietro le sbarre di una cella di sicurezza della questura.