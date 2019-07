Piacenza: "sono un profugo, non pago la spesa". Gambiano in manette

Un gambiano di 23 anni è finito in manette a Piacenza con le accuse di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Secondo i media locali l'africano si era presentato pochi giorni fa alla cassa di un supermercato della città emiliana ma, anziché provvedere al regolare pagamento della merce, aveva detto all'attonita cassiera: " Non pago, sono un profugo. Non mi potete fare niente: siamo in Italia". Non contento il 23enne aveva anche spintonato un addetto ed inveito contro i carabinieri intervenuti dopo la segnalazione del personale.

I successivi controlli hanno fatto emergere che il finto profugo in realtà era senza fissa dimora ed inoltre sul suo capo già pendevano alcuni precedenti. Vista la situazione lo straniero è stato processato per direttissima ma neanche in tribunale si è rabbonito, dispensando sguardi di sfida a chiunque e ribadendo con naturalezza al giudice le sue convinzioni: " Non ho fatto nulla, non so perché sono qui. Posso fare ciò che voglio, sono un profugo“ .