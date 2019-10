Berlusconi: "In piazza contro la sinistra che vuole tasse e manette"

"Scendo in piazza contro la sinistra che mette le tasse e vuole spedirci tutti in galera". Intervistato dal direttore Alessandro Sallusti sull'edizione del Giornale, che oggi potete trovare in tutte le edicole, Silvio Berlusconi conferma la sua presenza alla manifestazione di Roma che si terrà sabato prossimo. E rilancia: "Vinciamo le Regionali e mandiamo a casa questo governo". Poi sugli alleati mette in chiaro: "Senza di noi ci sarebbe soltanto una destra-destra incapace di vincere".